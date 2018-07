Freilauf : Wiesen ohne Hunde

SVZ besuchte die neuen Freilaufflächen – und fand dort keine Vierbeiner.

Die Politik hat gedrängelt, die Verwaltung hat sich ein bisschen schwer getan, aber Anfang 2018 konnte Schwerin stolz verkünden: Die Landeshauptstadt zählt jetzt nicht nur mehr als 3800 Hunde, sondern auch sechs Hundewiesen – von Schelfwerder bis zum Großen Dreesch. Dort können die Vierbeiner ohne Leine frei herumtollen und Freundschaften schließen, derweil Herrchen und Frauchen entspannt mit anderen Hundebesitzern fachsimpeln.

So ähnlich hatte man sich das wohl vorgestellt. Die Realität auf den Schweriner Hundewiesen sieht allerdings ernüchternder aus. SVZ besuchte die Auslaufflächen an mehreren Tagen zu verschiedenen Zeiten und fand – niemanden!

„Die Stadtvertreter haben es bestimmt gut gemeint mit ihrem Beschluss, aber die beiden Wiesen, die wir zu Fuß erreichen können, sind für unsere Hündin total ungeeignet“, sagt eine Dame aus der Gartenstadt. Ihr freundlicher Vierbeiner reicht ihr bis zur Hüfte. Wenn die Hündin gerade erst anfängt, richtig zu laufen, ist die Fläche schon zu Ende.

Doch die geringe Größe sei das kleinere Problem: „Das Gelände ist nicht umzäunt und liegt direkt an der Crivitzer Chaussee. Es ist mir viel zu riskant, sie da frei laufen zu lassen.“ Bei der Hundewiese an der Haselholzstraße gäbe es genau das gleiche Problem. „Also gehen wir weite Spazierwege mit Leine. So bekommt sie auch genug Bewegung“, sagt die Schwerinerin.

Ein Herrchen aus der Weststadt setzt seinen Schnauzer ins Auto und fährt ein Stück stadtauswärts, um ihn richtig rennen zu lassen. Die Hundewiese in der Weststadt – neben der alten Gaststätte Panorama – hat er ausprobiert und für schlecht befunden. Zecken säßen im hohen Gras, vor allem aber stört auch ihn die fehlende Begrenzung. Durch die Büsche könnte ein Hund eben doch mal abhauen – auch in der Weststadt wäre er schnell auf der Straße. „Ich bin oft in Dänemark, da gibt es überall Zäune um die Hundewiesen.

So müsste es auch hier sein“, meint er. Auch die Auslauffläche am Ende der Lübecker Straße ist nur durch den Gehweg von der Fahrbahn getrennt. Hier gibts nicht mal Hecken, dafür aber Bänke. Die findet man auch am Grünen Tal – hier lädt eine riesige Fläche zum Hundespielen ein. Doch wie im gesamten Parkareal ist nicht viel los. Hunde? Fehlanzeige. Schwerins Gassigeher sind woanders unterwegs.