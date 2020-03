Schwerin : Wie steht es um die Ökolebensmittel?

Ernährung in Schwerin und Umland – heute: Fragen an die Verbraucherzentrale

von Sebastian Kabst

09. März 2020, 17:26 Uhr

Siegel versprechen ökologisch wertvolle Lebensmittel. So genanntes Superfood soll uns fitter machen. Und Ernährungsberater werden immer öfter gebucht. Gesunde Ernährung ist in Mode. Beim Thema der Woche widmet sich die SVZ diesem Trend – heute: Das wollen Schweriner zum Thema vom Verbraucherschutz wissen.

Gisela Anderson sitzt in ihrem Büro in der Dr.-Külz-Straße. Verschiedene Lebensmittel stehen in ihrem Regal. Noch mehr Ordner füllen die vielen Bretter – Anfragen, Flyer, Gesetzestexte und Verordnungen. „Die Zahl der Gesetze im Lebensmittelrecht ist in den vergangenen 30 Jahren drastisch gestiegen“, sagt die 65-Jährige. Seit 1996 arbeitet Anderson bereits in der Verbraucherzentrale in Schwerin. Und hat seitdem viele Anfragen zum Thema Lebensmittel und Ernährung beantwortet.

Aktuell sind vor allem Informationen nach den Öko- und Biosiegeln gefragt. „Die meisten wollen wissen, ob man den vielen verschiedenen Siegeln trauen kann“, so die studierte Lebensmittelchemikerin. Anderson kann beruhigen. Wenn irgendwo Bio draufstehe, sei in der Regel auch Bio drin. Schwarze Schafe gebe es aber immer. Das Problem: Die Verantwortung liegt bei den Produzenten. Kontrollen würden zwar gemacht, laut Verbraucherzentrale aber zu wenig. „Das betrifft alle Lebensmittelbereiche“, sagt Anderson.

So liege der 65-Jährigen aktuell eine Anfrage zum Gewicht von Broten vor. „Eine Schwerinerin hat ihr beim Bäcker gekauftes Brot nachgewogen und festgestellt, dass das Gewicht weniger war als angegeben“, so die Verbraucherschützerin. Die lässt den Fall gerade prüfen, macht aber darauf aufmerksam, dass es für die Gewichtsangabe bestimmte Messzeitpunkte gibt. „Unter Umständen kann das Gewicht zu Hause dann geringer sein.“

Mit ihren Themen zur Ernährung geht Gisela Anderson auch in Schulen. Dort spricht sie unter anderem über so genannte Sportlergetränke. Die sind oft bunt und haben viele Zusatzstoffe. Doch werden die überhaupt gebraucht? „Wir sind in Deutschland eigentlich gut genug ernährt. Mangelerscheinungen gibt es sehr selten“, sagt Anderson. Solche, meist teuren Getränke seien daher für die meisten Menschen gar nicht nötig.Auf solche und ähnliche Fälle macht die Verbraucherzentrale auch am Freitag aufmerksam. Dann lädt die Schweriner Beratungsstelle von 9 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür. So geht es um 11 Uhr etwa um das Thema Lebensmittelklarheit. Interessenten können sich für die insgesamt drei Vorträge des Tages telefonisch unter 0385/5918110 anmelden.

Was die Biosiegel angeht, können Kunden die Produkte meist bedenkenlos kaufen. „Die Sorge, dass die als Bio gekennzeichneten Produkte eine Täuschung und nur überteuert seien, ist unbegründet.“