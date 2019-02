Schwerin : Wie kann Schilfrohr gerettet werden?

Fünftes Forum „Freunde der Seen Schwerins“ beschäftigt sich mit dem Schilfsterben

von Onlineredaktion SVZ

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

Sind Schilfröhrichte an den Seen Schwerins noch zu retten? Was ist die Ursache für das Schilfsterben? Und was können wir tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das fünfte Forum „Freunde der Seen Schwerins“ am kommenden Donnerstag, 28. Februar. Beginn der Veranstaltung vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist um 18 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus.

Beim letzten Forum wurde vorgestellt, dass bis zu 80 Prozent der Röhrichtbestände an den Seen Schwerins von 1953 bis 2017 verschwunden sind. Nun werden der Ursachen-Komplex erklärt und Maßnahmen präsentiert. Dies sind Ergebnisse einer umfassenden Studie im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg. Dafür wurden viele Einflussfaktoren näher betrachtet und sowohl nach Stärke und räumlicher Auswirkung sortiert. Die Teilnehmer bestimmen anschließend, welche der 30 Sofort-Maßnahmen und mittelfristigen Maßnahmen für Schutz und Vermehrung der Röhrichtbestände im EU-Vogelschutzgebiet näher erläutert werden.

Vor Beginn der Veranstaltung bietet der BUND ab 17.30 Uhr einen Abendimbiss an. Anmeldungen werden bis zum morgigen Dienstag, 26. Februar, per E-Mail an mareike.herrmann@ bund.net erbeten.