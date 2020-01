Schwerin : Werbefirmen fusionieren

KultiTex und Lichttechnik Sommerfeld werden zu Nordlichttechnik

von Bert Schüttpelz

08. Januar 2020, 05:00 Uhr

Bewegung in der Schweriner Wirtschaft: An-dreas Bohse (43), Inhaber der Werbemittel- und Beschriftungsfirma KultiTex mit 14 Mitarbeitern, hat die Lichttechnik Sommerfeld & Co. GmbH aus Holthusen mit sechs Mitarbeitern übernommen. Deren Geschäftsführer Rüdiger Eckhard Schlawin war 2019 verstorben. Nun firmieren die Experten für Lichttechnik und Lichtwerbung als Nordlichttechnik. „Wir hatten in der Vergangenheit schon viel miteinander zu tun und auch mit denselben Kunden gearbeitet. Insofern ist die Nordlichttechnik die logische Ergänzung zu unserem Portfolio“, so Andreas Bohse. „Wir sind damit breiter aufgestellt und können mit voller Kraft das Unternehmenswachstum in der Zukunft angehen.“