Wenn es plötzlich vor dem Stall brennt

Brandschützer aus Wessin, Crivitz und Gädebehn proben den Ernstfall bei Wessiner Agrarunternehmen

von Katja Müller

06. November 2018, 14:52 Uhr

Es ist der Albtraum eines jeden Unternehmers: Feuer auf dem Betriebsgelände. Nach dem letzten Rundgang war noch alles gut. Zwei Autos parkten in der Nähe der Stallanlagen der Landwirtschaftlichen Produktion und Absatz Genossenschaft Wessin (LPA). Nichts Ungewöhnliches. Doch plötzlich ging ein Wagen in Flammen auf. Auch der zweite brannte schnell. Das Feuer drohte auf die Stallungen überzugreifen. Schnelles Handeln war gefragt. Die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Wessin, Crivitz und Gädebehn waren schnell vor Ort, hatten den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle.

In diesem Fall war alles nur eine Übung, sagt Dirk Schünemann von der LPA. Das Unternehmen will aber für den Ernstfall gerüstet sein. Es ist bereits die zweite Übung, die jüngst auf dem Gelände der Genossenschaft durchgeführt wurde. „Wenn es hier wirklich einmal brennt, müssen die Kameraden der Wehren auch wissen, wo die Hydranten sind und durch welches Tor sie am schnellsten an den möglichen Brandherd kommen“, erklärt das LPA-Vorstandsmitglied.

Als Partner der Feuerwehr sei es ihm und seinen Kollegen sehr wichtig, solche Übungen gemeinsam durchzuführen. Es sei auch stets eine kleine Selbstkontrolle: „Haben wir dafür gesorgt, dass die Hydranten gut zu finden und erreichbar sind? Es gibt ja dann auch ein3e Rückmeldung von den Wehren“, ergänzt Schünemann. So würden bei jeder Übung alle Beteiligten etwas dazulernen. „Wir hoffen, von einem Ernstfall verschont zu bleiben. Sollte es dennoch dazu kommen, können wir uns auf die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren verlassen“, sagt Schünemann.