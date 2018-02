Brennholzernte Friedrichsmoor : Wenn der Wald die Stube wärmt

Auf den 17 800 Hektar des Forstamtes Friedrichsmoor wird auch Holz für den Kamin geworben – Rolf Schubring erklärt wie und gibt Tipps

von Katja Müller

05. Februar 2018, 08:00 Uhr

7550 Kubikmeter sind es, die der Wald im Bereich des Forstamtes Friedrichsmoor seit Jahresbeginn an Holz zugelegt hat. Das entspricht etwa 945 Dachstühlen oder 190 Holzhäusern. Doch in diesen Tagen hat Rolf Schubring etwas anderes im Blick: Kaminholz. Denn auch das wird in den 17 800 Hektar Wald des Forstamtes Friedrichsmoor geworben. Jeden einzelnen Baum kennt Rolf Schubring nicht persönlich. Der Forstwirtschaftsmeister weiß aber genau, welcher Stamm demnächst für warme Stuben oder frisch Geräuchertes sorgen wird.

In den Vorjahren waren es um die 1000 Raummeter, die an Kaminholz aus dem Wald in die umliegenden Orte verkauft wurden. Ein Raummetern entspricht etwa 0,7 Kubikmeter reiner Holzmasse ohne Rinde. Der Absatz an Kaminholz im Forstamt Friedrichsmoor ist leicht rückläufig. Im vergangenen Jahr wurden dort gut 80 Raummeter aufgearbeitet. Knapp die Hälfte liegt noch in 2,50 Meter langen Enden auf dem Forsthof in Bahlenhüschen. Der Bedarf an sich sei keinesfalls gesunken, lediglich die Nachfrage direkt bei der Landesforst: „Der Markt ist gewachsen, die Anbieter sind mehr geworden und auch die Anzahl der Selbstwerber“, sagt Rolf Schubring. Die Zahl der Personen, die einen Motorsägenschein machen, den jeder vorzeigen muss, der sich sein Brennholz im Wald selbst holen will, ist rückläufig. „2007 waren es noch 63 Kursteilnehmer. Zehn Jahre später, 2017, hatten wir nur noch 16 Teilnehmer geschult“, erzählt er. Warum? Die Meisten hätten bereits einen Kettensägenschein. „Auch die Zahl der Anbieter ist in diesem Segment gewachsen.“ Der Forstwirtschaftsmeister sieht es sportlich, spricht von Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Über Letzteres will er sich nicht beklagen. Einige Kunden kämen sogar aus Hamburg und Berlin, um sich für den Kamin oder den Räucherofen bei ihm einzudecken. „Entscheidend ist immer der Preis. Wir bieten unseren Kunden zudem individuelle Holzscheit-Längen – lose und gesackt“, sagt er und schreitet beherzt Richtung Säge-Spalt-Automat. Das finnische Modell hat bereits einige Jahre auf dem Buckel. Seit 2000 tut die Maschine gute Dienste und zerteilt das Holz in die gewünschte Größe. Meistens mit Unterstützung des Kraftstrommotors. Lediglich einmal, so Schubring, wurde sie für Vorführzwecke über die Zapfwelle eines Traktors direkt im Wald betrieben. Die meiste Zeit steht das rote Monstrum auf dem Forsthof in Bahlenhüschen und zerteilt die 2,50 Meter langen Stämme in handhabbare Stücke. Im vergangenen Jahr waren es Stämme von Rotbuche und Roterle. Bis zu 60 Jahre durften sie im Wald wachsen. „Die Zeit, die sie den anderen Bäumen nutzten, war vorbei. Das ist das Ergebnis regelmäßiger Durchforstungen“, sagt Rolf Schubring. Wald sei eben kein reiner Wildwuchs. Die Rotbuchen und Roterlen hätten zudem einen guten Heizwert.

Wichtig sei aber eine entsprechende Lagerung. „Zwei Jahre sind nötig. Ist der Sommer trocken und warm, reichen auch 18 Monate. Mehr bringt aber auf keinen Fall mehr“, warnt der Holzfachmann vor zu langen Trockenzeiten. Eine Restholzfeuchte von 20 Prozent wäre ideal. „Die sollte aber direkt in der Mitte des Scheits gemessen werden“, schiebt Schubring hinterher. Sein Rat: Das Holz an einem luftigen Ort lagern, und lediglich von oben abdecken.