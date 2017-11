Energieversorgung : Wemag warnt vor unlauteren Haustürgeschäften

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Schierenbeck/dpa/gms 1 von 1

Mehrere Kunden der Westmecklenburgischen Energieversorgungs AG (kurz Wemag) haben nach Angaben des Unternehmens in den letzten Tagen von Belästigungen durch Unbekannte an der Haustür berichtet. Sie behaupteten demzufolge, die Wemag habe ihre Strompreise erhöht und forderten die Kunden auf, den Stromanbieter sofort zu wechseln und einen Vertrag zu unterschreiben.

„Die Strompreise der Wemag sind stabil. Zum 1. Januar 2018 können wir diese für einen Großteil unserer Kunden sogar leicht senken. Bitte reagieren Sie nicht auf diese Aufforderung, sondern schließen Sie einfach die Tür und machen keine weiteren Angaben!“, rät Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann. Die Kunden mit falschen Behauptungen unter Druck zu setzen verstoße gegen zahlreiche Gesetze: „Wir halten an dem Grundsatz fest, keine Haustürgeschäfte zu machen. Sofern wir Gesprächsbedarf haben, wird zuvor telefonisch ein Termin vereinbart. Auch in unseren Telefonaten geben wir uns sofort als Mitarbeiter der Wemag zu erkennen“, so Hillmann weiter. Betroffene Kunden können sich beim Wemag-Kundenservice unter der Rufnummer 0385 / 755 - 27 55 melden.

Zusammen mit der Wemag Netz GmbH ist die Schweriner Wemag AG für etwa 15 000 Kilometer Stromleitungen verantwortlich – vom Hausanschluss bis zur Überlandleitung. Das Unternehmen liefert Strom, Gas und Netzdienstleistungen an Privat- und Gewerbekunden.