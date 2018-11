Schwerin : Weihnachtskarten helfen Kindern

von svz.de

23. November 2018, 07:47 Uhr

Ob für einen Weihnachtsgruß oder einen Dank für die gute Zusammenarbeit: Zu jedem Anlass kann man mit Unicef-Grußkarten anderen eine Freude bereiten. Und gleichzeitig sind sie aktive Hilfe für die Kinder in den Not-und Krisengebieten. Mit Spenden und dem Erlös aus dem Verkauf der Karten kann Unicef weltweit Projekte zugunsten der Kinder unterstützen und Nahrungsmittel beschaffen und sich um die Versorgung mit Trinkwasser kümmern. Die ehrenamtlichen Grußkartenverkäufer leisten mit ihrem Engagement einen Beitrag zu diesem Erfolg. Die Unicef-Grußkarten werden ab Montag bis zum 23. Dezember im Schlosspark-Center verkauft.

Für den Verkauf und viele andere Aktivitäten braucht die Unicef-Arbeitsgruppe Schwerin Verstärkung. Wer Zeit und Lust hat, sich für die Kinder in den ärmsten Regionen der Welt zu engagieren und sich mit dem Team der ehrenamtlichen Helfer für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen engagieren möchte, kann sich gerne am Stand oder per E-Mail an info@schwerin.unicef.de melden.