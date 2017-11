Schwerin ist auf den Hund gekommen : Waschen, Schneiden und Föhnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Köhn 1 von 1

von Christina Köhn

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Er ist der beste Freund von uns Menschen und das beliebteste Haustier in Deutschland: der Hund. Auch in Schwerin wohnen zahlreiche Vier- mit Zweibeinern zusammen, an den Seen und auf den Grünflächen tummeln sich Dackel, Pudel und Schäferhunde. Dabei werden sie dreckig und auch das Fell wächst schneller, als die Besitzer manchmal denken können. Da ist es Zeit für einen Besuch vom mobilen Hundefrisör.

Brav legt sich Kira auf den Tisch und rollt sich auf den Rücken. Birgitt Kreuzberger nimmt eine Bürste in die Hand und beginnt, das Fell der Dackel-Dame aus Pinnow zu putzen. Nach etwas mehr als einer Stunde ist Kira wieder flauschig, ihr braunes Fell glänzt. Der Frisörbesuch lief erfolgreich für den Vierbeiner, auch die Besitzerin ist zufrieden. Zur Belohnung gibt es ein paar Leckerlis von der Frisörin.

Seit drei Jahren kümmert sich Birgitt Kreuzberger um das Fell von Hunden mit Schere, Bürste, Kamm oder auch verschiedenen Maschinen. Sie guckt in die Ohren, schaut sich die Zähne und die Pfoten an, kürzt und pflegt das Fell, entfernt die verfilzten Stellen in der Achselhöhle und hinter den Ohren. „Besonders jetzt im Herbst und Winter ist die Pflege der Haare am Bauch und den Beinen sowie die der Pfoten besonders wichtig, weil Schmutz und Salz zu Entzündungen führen können“, erklärt die 56-Jährige, die außerdem darauf aufmerksam macht, wegen des ph-Wertes beim Waschen ein Hundeshampoo zu verwenden.

Je nach Hunderasse und Pflege dauert der Besuch von Birgitt Kreuzberger unterschiedlich lange. Dabei kommt die anerkannte Hundefrisörin jedoch nicht nur zu ihren Kunden aus Schwerin, Crivitz und Umgebung nach Hause. „Ich habe außerdem einen Stuhl bei einem befreundeten Salon, den ich nutzen kann,“ so das Frauchen eines Schäferhund-Mischlings, die durch einen Zufall zur Frisörin wurde. „Bekannte haben keinen Termin beim Hundefrisör bekommen, da habe ich mal mein Glück versucht. Und die Besitzer waren begeistert“, erzählt sie mit einem Lachen.