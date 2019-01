Schwerin : Was braucht der Mensch?

Weltladen will anregen zum Nachdenken über Haben und Nichthaben

Einen Filmabend, bei dem das Publikum das Programm selbst aussuchen darf, bietet die Aktionsgruppe Eine Welt heute Abend ab 18.30 Uhr im Weltladen in der Puschkinstraße 18 an. Zur Wahl stehen sieben Kurzfilme, die jeweils 30 Minuten dauern. In allen werden Familien aus Asien, Afrika und Lateinamerika porträtiert: Was besitzen sie, was brauchen sie zum Leben und was ist ihnen wichtig? Was haben sie gelernt, wie sieht der ganz normale Alltag aus? Jeder Film fragt aber auch nach den Freuden, den Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Der Weltladen will damit anregen zum Nachdenken über Haben und Nichthaben, Besitzen und Nichtbesitzen, Geld und Lebensstandard im eigenen Umfeld. Der Eintritt zum Filmabend ist frei.mara