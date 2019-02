Schwerin : Warum ist Kaffee so beliebt?

von svz.de

20. Februar 2019, 09:25 Uhr

Kaffee ist der Deutschen liebstes Getränk. Was hat das Getränk, dessen Rohstoff so weit entfernt wächst, in Mitteleuropa zu solch einem großen Zuspruch verholfen? Diese und weitere Fragen sind Thema eines Vortrags, zu dem der Nabu am 28. Februar um 18 Uhr in die Schweriner Naturschutzstation am Zippendorfer Strand einlädt. Unter welchen Bedingungen wächst die Kaffeepflanze und wie leben die Produzenten am Anfang der Lieferkette? Kann es einen partnerschaftlichen Kaffeehandel geben und wie könnte dieser aussehen? Ralf Göttlicher, Bildungsreferent bei der Aktionsgruppe Eine Welt Verein Schwerin, wird diese Fragen in seinem Vortrag „Kaffee – Herkunft, Anbau, Handel, Fairness. Grundsätze des fairen Handels am Beispiel Kaffee“ näher beleuchten.