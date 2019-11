Schwerin : Wagen versperrt Parkplätze

Blauer Werbe-Anhänger steht seit Wochen in der Lübecker Straße

von Amelie Uding

28. November 2019, 09:00 Uhr

Freie Parkplätze nach dem Feierabend zu finden, ist für viele Schweriner eine Herausforderung. Und wenn dann noch ein Werbe-Anhänger zwei Parkplätze versperrt, dann ärgert das besonders die Anwohner. So auch eine Leserin der SVZ. Es würden oft Werbe-Anhänger die Parkplätze an der Lübecker Straße wegnehmen. Zwar würden die meisten irgendwann wieder verschwinden. „Nur der blaue. Der steht hier schon seit zwölf Wochen“, sagt die Schwerinerin. Sie habe bereits bei der Stadt angerufen. „Aber der Wagen steht immer noch an derselben Stelle.“ Dabei seien die Parkplätze entlang der Lübecker Straße begrenzt. „Wenn ich mal keinen freien Platz finde, parke ich bei Lidl oder Netto. Aber eigentlich ist das ja nicht Sinn der Sache“, sagt sie.

Grundsätzlich dürfen solche Anhänger für 14 Tage abgestellt werden. Danach müssen sie bewegt werden. „Und wenn ein Anhänger ausschließlich zu Werbezwecken genutzt wird, braucht der Besitzer eine Sondernutzungs-Erlaubnis von der Verkehrsbehörde“, erklärt Steffen Liebknecht von der Unteren Verkehrsbehörde. Sei diese nicht vorhanden oder unzulässig, begehe der Besitzer eine Ordnungswidrigkeit. „In diesem Fall müsste er dann mit einem Verwarn- oder einem Bußgeld rechnen“, sagt Liebknecht. Und geht die Verkehrsbehörde in solch einem Fall vor? „Dann wird entweder eine Radmessung vorgenommen oder eine tägliche Dokumentation.“ Zeugen seien hilfreich. „Und natürlich müssen wir das Kennzeichen überprüfen.“