Vortrag zum Frauenwahlrecht

von Christina Köhn

29. Januar 2019, 20:01 Uhr

In der Reihe „Volkshochschule im Dialog“ gibt es heute ein spannendes Programm zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht - es bleibt noch viel zu tun! Geplant sind kurze Fachvorträge von Dr. Bernd Kasten aus dem Stadtarchiv Schwerin und Dr. Conchita Hübner-Oberndörfer von der Universität Rostock. Im anschließenden Podium diskutieren die Schweriner Stadtvertreter: Gerlinde Haker, Silvia Rabethge, Regina Dorfmann und Peter Brill. Los geht die Veranstaltung von 19 Uhr an in der Aula der Schelfschule.