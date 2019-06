Lewenberg : Vortrag: Göttliche Heilung

von svz.de

12. Juni 2019, 09:29 Uhr

„Auf Kranke werden sie die Hände legen“ steht im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung, zu der die Ortsgruppe Schwerin von Christen im Beruf einlädt. Gastsprecher wird das Ehepaar Uschi und Harald Feineis aus Hamburg am Sonnabend, 15. Juni, um 14.30 Uhr im Parkcafe am Lewenberg, Wismarsche Straße 298c sein. „Sie werden in einer Präsentation darlegen, was dazu gehört, um biblische Heilung erleben zu können“, sagt Andre Tülling, Leiter der Ortsgruppe. Auf Grund von einer begrenzten Anzahl von Plätzen bittet das Team der Ortsgruppe um verbindliche Anmeldung bis 12. Juni unter 0152 244 362 16 oder 0152 05683671.