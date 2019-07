Schwerin : Vorsorgen! Aber wie?

von svz.de

08. Juli 2019, 10:08 Uhr

Auch wenn man noch kerngesund ist, sollte man heute schon an morgen denken. Dazu rät die Volkssolidarität und lädt deshalb am 15. Juli um 14 Uhr zu einem Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Denn darum sollte sich jeder rechtzeitig kümmern.Aber wie geht das? Was ist das genau? Was muss ich alles beachten? Wen kann ich bevollmächtigen? Viele fühlen sich bei den Themen überfordert.

Die Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Volkssolidarität Landesverband MV, Katja Rosendahl, klärt darüber auf und erstellt mit eine persönliche Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Es wird um telefonische Anmeldung unter 0385/48853105 gebeten.