Schwerin : Vorfahrt missachtet

Bei einem Unfall auf der Crivitzer Chaussee wurde eine Person schwer verletzt.

von Sebastian Kabst

06. September 2019, 05:00 Uhr

Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten kam es am Donnerstagmorgen am Übergang der Ludwigsluster Chaussee in der Straße „An der Crivitzer Chaussee.“

Eine aus Richtung Crivitz kommende Fahrerin wollte laut Polizei links in die Ludwigsluster Chaussee stadtauswärts abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug, das mit vollem Tempo in die Seite des Autos der Unfallverursacherin knallte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Beifahrerin des aus der Stadt kommenden Wagens schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet einen Schaden in Höhe von etwa 14 000 Euro.