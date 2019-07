Von wegen Kaffeeklatsch-Tanten

Frischer Wind in der Serviceclub-Landschaft: Schwerin hat nun ganz offiziell den Ladies’ Circle 102 / Interessenten können mitmachen

von Thorsten Meier

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

So, nun ist es ganz offiziell: Schwerin hat wieder einen Ladies’ Circle, den einzigen im gesamten Bundesland. Der letzte hatte sich vor einem Jahrzehnt aufgelöst. Neun Frauen aus der Landeshauptstadt, die ein Jahr lang unter nationaler wie internationaler Beobachtung standen, erhielten kürzlich die Gründungsurkunde aus der Hand der amtierenden Präsidentin Deutschland, Sarah Neumann, aus Jever. Sie zeigte sich besonders begeistert vom Einsatz und Gemeinschaftsgedanken des Teams. In der kurzen Zeit ihres LC-Daseins hätten sie sich mit vielen Mitgliedern anderer Ladies’ Circles und Round Tables angefreundet und unterstützten sich gegenseitig. „Schwerin kann sich auf tolle, engagierte Frauen freuen.“

Schon vor der offiziellen Gründung unterstützten die Schweriner Ladies soziale Projekte und sammelten Spenden. So haben sie sich als Dauerprojekt einer Gruppe eines hiesigen Kinderheims angenommen. „Die Ausflüge und Aktionen mit den Kindern gehören für uns zu den Höhepunkten unseres Circle-Alltags. Gemeinsam haben wir bereits die Fahrräder der Kinder durch das Lebenshilfewerk aufarbeiten lassen, die Mädchen und Jungen mit Helmen versorgt, den Eingangs- und Aufenthaltsbereich des Hauses mit Illusionsmalerei verschönert sowie ein Hochbeet im Garten angelegt“, berichtet Elena Bechthold, Präsidentin des Clubs. Die 36-Jährige Kauffrau freut sich ganz besonders darüber, dass ihr Club jetzt Stimmrechte habe, um Projekte, Regeln und Richtlinien mit auf den Weg zu bringen. Stellt aber auch klar: „Wir sind keine Kaffeeklatsch-Tanten, sondern Teil von etwas Großem.“

Etwas von ihrem Familienglück an andere zurückgeben will beispielsweise die Hamburgerin Laura Czieselski. Sie ist Mutter einer zweijährigen Tochter und arbeitet in Schwerin als Kosmetikerin. „Es gibt so viele Menschen, die es weniger gut haben“, betont die 30-Jährige.

Ähnlich sieht es die Kauffrau Justine Gerkens. Auch sie wolle Zeit verschenken, das Wichtigste, das es überhaupt gäbe, möchte aber als gebürtige Möllnerin in Schwerin überdies neue Freundinnen finden. „Das hat bisher super funktioniert“, freut sich die 28-Jährige.

Eine Aufgabe für sich gesucht, in der sie ehrenamtlich tätig werden könne, hat Franziska Schnürer, die ursprünglich aus Gadebusch stammt. „Junge Frauen mit eigenen Ideen und tatkräftiger Unterstützung sind herzlich eingeladen, dabei zu sein“, sagt die Vizepräsidentin.

Gesucht würden interesierte Ladies zwischen 18 und 45 Jahren, um Freundschaften zu schließen, sie zu vertiefen und gemeinsame Unternehmungen zu wagen. „Dieses Ehrenamt hat schnell unser aller Leben bereichert“, erklärt die 35-Jährige, die als Finanzbeamtin tätig ist.