Paulsstadt : Von Loks und Signalen

von Timo Weber

22. Januar 2019, 07:28 Uhr

Auch im neuen Jahr hat das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum wieder jeden letzten Sonnabend im Monat für die Besucher geöffnet. Los geht es in diesem Monat am kommenden Sonnabend, 26. Januar. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr haben alle Interessenten der Eisenbahn und ihrer Technik die Möglichkeit, die Ausstellung mit den unterschiedlichen Loks, Signalen und Anlagen zu besichtigen.