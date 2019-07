Schwerin : Von Bowls bis Waldbaden

von svz.de

03. Juli 2019, 07:47 Uhr

Unter ihrem diesjährigen Jubiläumsmotto „100 Jahre Wissen teilen“ bietet das Programm der Volkshochschule für das Herbstsemester neueste Trends in Sachen Erwachsenenbildung. So zum Beispiel „Upcycling“ – ein Kurs zum kreativen Neugestalten von Kleidungsstücken für Jugendliche ab 18 Jahren oder ein Schnupperkurs „Kanzashi“ – Tragbarer Blütenzauber sind beispielsweise neu im Programm zu finden. Und wer mehr für seine Gesundheit tun möchte, kann neue Kurse wie beispielsweise Waldbaden oder Yogong ausprobieren. Und nicht zu vergessen diverse Back- und Kochkurse im neuen Kochstudio der Stadtteil-Volkshochschule „Campus am Turm“. Unter www.vhs-schwerin.de sind alle Kurse einsehbar.