Schwerin : Vom sechsten Stock in den Tod gestürzt

34-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen.

von svz.de

04. Juli 2019, 20:51 Uhr

Eine 34 Jahre alte Frau ist Donnerstagmorgen vom Balkon im sechsten Stock eines Hauses in der Otto-von-Guericke-Straße im Mueßer Holz in die Tiefe gestürzt. Nach SVZ-Informationen erlag sie im Verlauf des Tages ihren schweren Verletzungen. Die Schweriner Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Dabei überprüfen die Beamten, ob es Anhaltspunkte für eine Straftat gibt. Berichtet wird über einen Streit, den es in der Wohnung der 34-Jährigen gegeben haben soll.

