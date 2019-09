Lübesse : Vom Acker bis auf den Teller

Auftakt der Tüffelwochen: „Tag offenen Tür“ der AGP Lübesse beginnt für Gäste mit Feldbesichtigung und endet am Pufferwagen

von Katharina Hennes

28. September 2019, 05:00 Uhr

Achtung. Ralf Schmedemann bringt „Lilly“. Die Besucher gehen kurz zur Seite, machen Platz für den Gabelstaplerfahrer, der eine große Holzbox voller Knollen durch das Werkstor fährt. Die Kartoffeln der Sorte „Lilly“ sind erst am Tag zuvor gerodet worden, blieben über Nacht draußen unterm Schleppdach zum Trocknen und kommen jetzt in die Kühlhalle. Noch herrschen hier angenehme 13 Grad. Aber in einer Woche werden die Kartoffelbauer die Halle bis auf vier Grad herunterkühlen. „Die Knollen sind empfindlich“, sagt Steffen Schwedt, Chef der Kartoffelmarkt Sülte GmbH. „Sie fangen schnell an zu keimen, wenn es wärmer ist.“ Schwedt steht mit Mikrophon und Headset neben den Holzboxen, die sich meterhoch bis unter das Dach türmen. Dreimal führt er am Sonnabend auf dem „Tag der offenen Tür“ in Sülte die Besuchergruppen durch die Produktionshallen. Vorbei an hohen Zwiebelbergen, Paletten, Laufbändern und Verpackungsmaschinen. „Ich finde das toll“, sagt Norbert Dettmann aus Lübesse. „Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, hinter die Kulissen so eines Betriebes zu gucken.“ Chef Steffen Schwedt muss an diesem Tag viele Fragen beantworten. Wovon die Kocheigenschaften der Sorten abhängen? Das wollen gleich mehrere Besucher wissen. „Von der Art und Weise des Anbaus“, antwortet Schwedt. Die „Linda“ zum Beispiel, bekannt als die „Königin der Kartoffeln“ , ist gewöhnlich festkochend. „Lässt man sie aber komplett ausreifen, wird sie mehlig.“ Um das zu vermeiden, messen die Kartoffelbauer kurz vor der Rodung fast täglich den Stärkegehalt. Sobald der einen Wert von 13,5 Prozent erreicht, werde die Sorte vom „Kraut genommen“, wie der Kartoffelbauer dazu sagt.

Auf 60 Hektar baut die Kartoffelmarkt Sülte GmbH, sie ist eine hundertprozentige Tochter der AGP Lübesse, aktuell 16 Sorten an. Dazu kommt noch der Anbau von Kartoffeln zur Stärkegewinnung auf etwa 30 Hektar. Im Juni war der Betrieb mit der Rodung gestartet. „Mitte Oktober“, schätzt Rainer Mönch, Geschäftsführer der AGP Lübesse, „sind wir mit unserer letzten großen Ernte durch.“ Er ist zufrieden mit den Erträgen. „Die sind bei den Kartoffeln aber nur gut, weil wir die Flächen beregnen können.“

Schlechter dagegen lief es bei der Maisernte. „Wegen des geringen Niederschlags konnten sich die Kolben nicht ausbilden. In ihnen aber ist die meiste Energie, die die Milchkühe brauchen.“ Ausgleichen könne man den Verlust nur, indem man jetzt Kraftfutter zukaufe. Mönch kommt am Sonnabend mit vielen Gästen ins Gespräch, berichtet über die regionale Vermarktung der Produkte und Investitionspläne des Betriebes. Kerstin Holländer, die mit dem Fahrrad aus Schwerin nach Sülte kam, ist begeistert: „Als Kunde im Laden kriegst du ja nichts mit von dem, was draußen in der Landwirtschaft passiert.“ Gleich am Morgen hatte sie sich einer Führung auf dem Feld angeschlossen und sich die neue Kartoffelerntemaschine erklären lassen. Nachmittags will sie zur Führung durch die Betriebshallen. Aber vorher wird gegessen: Puffer aus geriebenen Kartoffeln, natürlich frisch vom Acker.