Schwerin : Volleyball für den guten Zweck

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Um den Sieg im Beachvolleyball und um den guten Zweck geht es am 13. Juli am Zippendorfer Strand. Zum 16. Mal findet dort ab 10 Uhr ein Turnier zugunsten Menschen mit Multipler Sklerose statt. Der Erlös geht direkt an die Betreuung von MS-Kranken in M-V. Teilnehmen können Privat- und Firmenteams. Anmeldungen bis zum 10. Juli telefonisch unter 0385/3922022 und unter www.dmsg-mv.de.