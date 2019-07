Schwerin : Volkshochschule sucht Lehrer

von svz.de

08. Juli 2019, 10:04 Uhr

Die Volkshochschule „Ehm Welk“ sucht Lehrer für die Abschlüsse „Berufsreife“ und „Mittlere Reife“ im zweiten Bildungsweg. „Aktuell braucht unser Team als Verstärkung insbesondere ausgebildete Lehrer für die Fächer Deutsch, Biologie, Englisch und Mathematik für das kommende Schuljahr 2019/20“, so Fachbereichsleiter Schulabschlüsse/Berufliche Bildung Matthias Buck. Im Fachbereich „Schulabschlüsse“ der Volkshochschule drücken junge Erwachsene ohne Abschluss beziehungsweise mit dem Abschluss der Berufsreife die Schulbank, um einen (höheren) Abschluss zu erreichen. Die Fächer sowie die Ferienzeiten orientieren sich an denen der Regelschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Prüfungen sind auf gleichem Niveau beziehungsweise Zentralprüfungen. Seit April findet der Unterricht im neuen „Campus am Turm“ in der Hamburger Allee unter modernsten Lehr- und Lernbedingungen zumeist tagsüber in der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr statt. Eine Abendklasse wird in der Zeit von 17 bis 21.45 Uhr unterrichtet. Für telefonische Rückfragen zur Bewerbung steht Matthias Buck unter der Telefonnummer 0385/4793368 zur Verfügung.