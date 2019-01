Schwerin : Volkshochschule startet ins Jubiläumsjahr

von svz.de

09. Januar 2019, 10:51 Uhr

In diesem Jahr feiert die Volkshochschule ihr 100-jähriges Jubiläum, das mit einer Festwoche vom 17. bis 21. Juni gefeiert wird. Ein besonderer Höhepunkt wird die Lesung von Robert Habeck sein, der am 17. Juni aus seinem Buch „Wer wir sein könnten“ liest.

Aber auch das Programm zum Frühjahrssemester hat im Jubiläumsjahr viele neue Angebote im Gepäck. So werden beispielsweise Anfängerkurse in Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch, Spanisch und ein Schnupperkurs für Japanisch am Wochenende angeboten. Und bereits im Januar starten jeweils zwei Englisch- und Französischkurse. Ein Englisch-Intensivkurs , der von einer Engländerin unterrichtet wird, steht vom 4. bis 8. Februar auf dem Programm. Auf Wunsch vieler Interessenten wird auch Plattdeutsch angeboten. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Damit sich niemand in einem gewählten Kurs über- oder unterfordert fühlt, wird ein Online-Einstufungstest auf www.vhs-schwerin.de unter dem Menüpunkt „Sprachen“ empfohlen.

Für die Gesundheit bietet die Volkshochschule auch neue Kurse an – Achtsamkeitstraining oder ein Kurs Rückenfit ab 50Plus. Aufgrund der großen Nachfrage von Yoga-Kursen werden in diesem Semester neue Kurse angeboten. Eine Fastenwoche findet vom 25. Februar bis 7. März statt. Und wer gerne in eine andere Rolle schlüpfen möchte, der ist beim Theaterkurs richtig. Das Frühjahrsprogramm ist im KulturInformationsZentrum, im Stadthaus, in der Bibliothek und in der Schwerin-Information erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch unter www.vhs-schwerin.de