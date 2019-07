Altstadt : „Vielsaitige“ Harfenklänge

von svz.de

09. Juli 2019, 07:47 Uhr

Romantische Harfenmusik erklingt am Mittwoch, 10. Juli, unter dem blauen Himmel der Schlosskirche. Die Schweriner Harfenistin Verena Lorenz wird um 13.10 Uhr in der Kleinen Matinée auftreten. Die Zuhörer werden mit sanften und kraftvollen Harfenklängen „vielsaitig“ dem sommerlichen Trubel entrückt und können sich so mit Werken von Händel, Hasselmans und Salzedo Tagträumen unter Sternen hingeben. Der Eintritt zur Mittagsmusik und anschließenden Kirchenführung ist frei, eine Spende zugunsten der Kirchenmusik in der Schlosskirche wird am Ausgang erbeten. Treffpunkt zum Einlass ist zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn.