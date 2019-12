Altstadt : Viel Licht, viel Klang

SVZ stellt Säle vor – heute: Brigitte-Feldtmann-Saal

Rauschende Bälle, großartige Konzerte, staatstragende Vorträge oder wichtige politische Entscheidungen – sie alle finden meist in repräsentativen Sälen statt. SVZ stellt in dieser Woche einige von ihnen vor. Heute: der Brigitte-Feldtmann-Saal im Konservatorium.

Die Idee, den größten und schönsten Raum in der frisch sanierten Schweriner Musikschule nach der Förderin Brigitte Feldtmann zu benennen, kam Konservatoriums-Chef Volker Ahmels bei einer USA-Reise, genauer gesagt in Seattle. „In Amerika gibt es viele Gebäude oder Räume, die nach Spendern und Sponsoren benannt sind, die noch am Leben sind. So ehrt man deren Engagement“, sagt Ahmels. Er findet das wunderbar und sprach nach seiner Rückkehr mit dem OB, damals Norbert Claussen, über sein Vorhaben – und der zeigte sich genauso begeistert wie Brigitte Feldtmann selbst. Die Hamburger Unternehmerin unterstützt das Konservatorium großzügig, seitdem ihre Firma in den 90er-Jahren eine Niederlassung in Süd eröffnet hat. „Lange war sie Vorsitzende des Fördervereins, heute ist sie Schirmherrin des Jugendsinfonieorchesters“, sagt Ahmels. „Dafür finanziert sie noch viele Projekte.“

Seit 2005 gibt es nun also den Brigitte-Feldtmann-Saal im Haus an der Puschkinstraße, in ihm wird regulär Unterricht erteilt, geprobt und natürlich konzertiert. Viel mehr als 80 Zuschauer fasst er aber nicht, so dass die beliebten Kon-Takte-Konzerte, die ebenfalls im Jahr 2005 starteten, heute schnell ausverkauft sind.

Das Haus selbst stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ging 1820 in den Besitz des Großherzogs über. In dieser Zeit wurde auch der lichtdurchflutete Saal eingebaut – mit viel Stuck, Spiegeln und goldenen Verzierungen an den weißen Wänden. Das Palais diente zunächst als Wohngebäude des Kammerpräsidenten und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als Dienstwohnung für die Minister und späteren Ministerpräsidenten des Mecklenburgischen Staates. Seit 1969 ist dort die Musikschule untergebracht.