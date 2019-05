Polizei sucht Zeugen : Versuchte Vergewaltigung in Schwerin

Ein bislang unbekannter Zeuge kam durch die Hilferufe der Frau zum Geschehen und der unbekannte Täter floh.

von svz.de

07. Mai 2019, 16:25 Uhr

In der Nacht vom 28. zum 29.04.2019 kam es gegen Mitternacht in Schwerin in der Gerhart-Hauptmann-Straße auf Höhe des Norma-Parkplatzes zu einer versuchten Vergewaltigung an einer jungen Frau. Durch die Hilferufe der Frau ist ein Zeuge hinzugekommen, woraufhin der unbekannte Täter floh.

Der bislang unbekannte Zeuge soll aus dem am Norma-Parkplatz angrenzenden Wohncontainer gekommen und zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Auffällig ist sein weißes Haar und der Schnurrbart. Dieser und mögliche weitere Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

südländischer Phänotyp

ca. 30 Jahre alt

175 cm groß, normale Statur

dunkelbraune bis schwarze Haare

braune Augen

buschige Augenbrauen

Kleidung: schwarze Jogginghose, schwarze Kapuzenstrickjacke.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.