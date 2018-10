Schwerin : Vernissage in den Schweriner Höfen

Kurzweil trifft auf Intensität. Neugier auf Einlassen. Poppy Field ist mehr als eine temporäre Galerie.

von Timo Weber

24. Oktober 2018, 09:11 Uhr

Die Ausstellung zeitgenössischer Illustrationen findet vom 26. Oktober bis 16. November in den Schweriner Höfen, Klöresgang 4-6 statt. Gezeigt werden Werke aus Mecklenburg Vorpommern, kuratiert von Karen Obenauf, die mit ihren Arbeiten selbst vertreten ist und sich als freie Künstlerin und Illustratorin bei Ausstellungen bereits einen Namen in der Szene gemacht hat.

Ihr geht es um die Vielfalt, den Facettenreichtum und um die Verschiedenheit des illustrativen Schaffens in MV. „Ein flüchtig – intensiver Augenblick – treten Sie ein und lassen Sie sich entführen und verzaubern und tauchen Sie ein in die verschiedenen Geschichten der einzelnen Künstler. Lassen Sie sich anstecken, werden Sie kreativ und mutig“, heißt es in der Ankündigung.

Die Vernissage findet am 26. Oktober um 19 Uhr in Anwesenheit von einigen Künstlern statt. Am 27. Oktober gibt es dann im Rahmen der Kunst- und Kulturnacht in Schwerin ein besonderes Highlight: Den Illufix – Ein Wunderwerk der Technik. Das ist eine Erinnerungsmaschine mit gezeichneten Fotos. Am 16. November findet dann die Finissage – natürlich bereits mit vielen neuen Ideen im Kopf – statt.