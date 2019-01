Kongresshalle : Verkaufs-Guru kommt nach Schwerin

Zum ersten Mal in der Kongresshalle: Vertriebs-Experte, Redner und Motivations-Trainer Dirk Kreuter

von Bert Schüttpelz

09. Januar 2019, 10:54 Uhr

Dirk Kreuter kann alles verkaufen – einen Staubsauger ebenso wie eine Idee. Er ist der beste Verkäufer in Deutschland. Und er macht eine Show daraus. Damit kommt er erstmals nach Schwerin: Am 26. und 27. Januar ist er in der Sport- und Kongresshalle zu erleben.

Der Vertriebs-Experte, Redner und Trainer hat sich das Ziel gesetzt, den Motor der deutschen Wirtschaft – den Vertrieb – mit seinen Show-Seminaren anzukurbeln. „Jeder ist Verkäufer: der Bewerber, der sich beim neuen Arbeitgeber vorstellt; die Ehefrau, die ihrem Partner den Urlaub in Mailand verkaufen möchte; der Arzt, der seinen Patienten von einer gesünderen Lebensweise überzeugen muss; der Architekt, der die Vorzüge seines Entwurfs kommuniziert und vieles mehr. Letztlich verkaufen wir uns und unsere Ideen“, erklärt Dirk Kreuter.

Wer ihn live erleben will, kann sich Karten kaufen in der Kongresshalle – Telefon 0385-76190190 – oder mit Glück bei unserem Gewinnspiel SVZ-Freikarten ergattern.