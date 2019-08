Schwerin : Verein „ProKind“ sucht noch Pflegeeltern

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Der gemeinnützige Verein „ProKind“ ist auf der Suche nach Pflegefamilien. Gesucht werden Menschen, die über Geduld, Einfühlungsvermögen, Zeit und Belastbarkeit verfügen und die Freude am Zusammenleben mit Kindern haben. Um die Eltern gut auf die kommende Situation vorzubereiten und die zahlreichen Fragen, die sie sich stellen werden, beantwortet zu bekommen, findet bei ProKind zweimal jährlich ein Vorbereitungskurs statt. Bewerber erfahren hier neben einigen theoretischen Grundlagen vor allem praxisorientiert, was es bedeutet, Pflegekinder bei sich aufzunehmen. So werden erfahrene Pflegeeltern eingeladen, die aus ihrem Alltag berichten. Der nächste Vorbereitungskurs beginnt am 16. Oktober um 18 Uhr in der Wossidlostraße 8. Bei Interesse und für nähere Informationen wird unter der Nummer 0385/7589564 oder 0385/76098601 geholfen.