Schelfstadt : Unterstützung für Epileptiker

von svz.de

11. Juni 2019, 10:45 Uhr

Die Selbsthilfegruppe Epilepsie Schwerin führt am 20. Juni um 17 Uhr ihr nächstes Gruppentreffen in den Räumen der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) Schwerin am Spieltordamm 9 durch. Betroffene und Interessierte sind herzlich eingeladen. Ausgetauscht wird sich über alles, was das Thema Epilepsie angeht. Auslöser, Symptome und Krankheitsbild, Auswirkungen für den Betroffenen und auch sein Umfeld.