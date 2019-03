Schwerin : Unternehmer begrüßen Rückkehrertag

von Onlineredaktion pett

27. März 2019, 05:00 Uhr

Die Regionalleitung Schwerin des Unternehmerverbandes begrüßt ausdrücklich, dass sich die Stadtvertreter parteiübergreifend für einen Rückkehrertag aussprechen. Die meisten Mitgliedsunternehmen des Unternehmerverbandes beklagen einen zunehmenden Fach- und auch Hilfskräftemangel, der immer größere Dimensionen annimmt und inzwischen schon die Entwicklung mancher Unternehmen massiv beeinträchtigt. „Um dem entgegenzuwirken, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dazu gehören auch sämtliche Ideen und Initiativen, die Schweriner zurückzuholen, die derzeit an anderen Orten beruflich unterwegs sind“, sagt der Schweriner Regionalleiter Thomas Tweer. Er unterstützt zudem den Ansatz, dass alle Protagonisten gemeinsam an der Umsetzung dieser Idee arbeiten sollten.

Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin als mitgliedstärkster Regionalverband in Mecklenburg-Vorpommern organisiert für mehr als 600 Mitgliedsunternehmen eine konsequente, auf Zusammenarbeit und Dialog angelegte Interessenvertretung. Dabei vertritt er mit seinen rund 270 Mitgliedern in der Verbandsregion Schwerin auch eine Vielzahl von Unternehmern aus den unterschiedlichsten Branchen in der Landeshauptstadt.