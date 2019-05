Leezen : Unbekannte stehlen Geld aus Kita

Kripo in Sternberg ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall

von Onlineredaktion pett

29. Mai 2019, 05:00 Uhr

Diese Langfinger machen nicht mal vor dem Besitz der Kleinsten Halt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bereits am Wochenende in eine Kindertagesstätte in Leezen eingebrochen. Nach einer ersten Übersicht wurde zwar nur eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Aber die Einbrecher richteten in der Kita auch einen höheren Sachschaden an, indem sie mehrere Zwischentüren aufbrachen und Schränke durchwühlten. Der Einbruch wurde am Montagmorgen festgestellt, woraufhin die Polizei hinzugezogen worden war. Die Kriminalpolizei in Sternberg ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter Telefon 0 38 47 / 4 32 70 entgegen.