Schwerin : Übergewicht behandeln

von svz.de

13. Juni 2019, 10:16 Uhr

Am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr führt der Verein „123suchtfrei“ einen Info-Abend durch. Es wird gezeigt, dass es möglich ist, ohne Diät und Sport innerhalb von drei bis vier Monaten mindestens 15 Kilogramm Gewicht zu reduzieren. Dazu braucht es weder eine Quälerei im Fitness-Studio oder im Boot-Camp, noch Nahrungsergänzungsmittel oder teure Medikamente. Abnehmen beginnt im Kopf sagt Prof. Peters von der UKSH in Lübeck. Sie werden über mehrere Monate betreut. Ort der Veranstaltung ist beim Verein „123suchtfrei“ im Ziegeleiweg 9, in Schwerin. Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer 0174 /8650 336 an. Der Info-Abend ist kostenlos.