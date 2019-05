Schwerin : „Tümpelkinder“ werden im Buch vorgestellt

von svz.de

27. Mai 2019, 10:03 Uhr

Die „Tümpelkinder“ machen in Bild und Text in der Buchhandlung „litera et cetera“, an der Ecke Schliemann-, Puschkinstraße Station. „Tümpelkinder“ sind die Tiere im und am Teich. Um diese Entdeckungen geht es im neuen Buch von Britta und Horst Matthies aus Hohen Viecheln. Inhaltlich rankt es sich um Tilo, der einen eigenen Tierpark hat: Ein Teich befindet sich hinter dem Dorf in den Wiesen. Dort kann er sehen, wie zu den Jahreszeiten die Natur und ihre Tierwelt sich entfaltet, abenteuerlich, informativ und anregend. Geschrieben und illustriert für Kinder und Eltern.