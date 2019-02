Schwerin : Trödeln in der Halle

„Die Platte lebt“ lädt zum Flohmarkt ein

01. Februar 2019, 07:55 Uhr

Der Verein „Die Platte lebt” lädt am Sonnabend, 2. Februar, zu einem Tausch- und Trödelmarkt ein. In der „Halle am Famililenpark“, Hegelstraße 6, bieten von 10 bis 16 Uhr Bewohner, Vereine und Initiativen gebrauchte oder selbst gefertigte Dinge an. Schwerpunkt wird das Angebot von Kinderkleidung, Spielsachen und Büchern sein. „Die Platte lebt“ möchte gemeinsam mit dem Verein „Together MH“ die Flohmärkte im Mueßer Holz etablieren. Hobbyhändler können sich direkt in der Halle anmelden – dienstags und donnerstags – oder telefonisch unter 0176/ 96051143. Für die jungen Besucher wird es eine Märchenecke geben.