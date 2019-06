Schwerin : Tickets für Honky Tonk

Der Termin steht endlich fest.

von svz.de

30. Juni 2019, 20:05 Uhr

Jetzt hat die Partygemeinde in Schwerin die Gelegenheit, sich ein fettes rotes Kreuz in den Kalender zu machen. Am 18. Oktober wird das Honky-Tonk-Festival diesmal die Innenstadt beleben. In unterschiedlichen Restaurants und Bars spielen dann wieder Bands und Solokünstler. Ab 20 Uhr beginnt die Livemusik. Und ab sofort und nur bis 8. Juli kann man sich die Eintrittsbändchen zum Sommer-Special-Preis von 10 Euro sichern: Auf www.honky-tonk.de können die Tickets ausgedruckt werden. Für die Schnellsten warten weitere Überraschungen.