Schauspieler Martin Neuhaus : Theater in der Stadtvertretung

SVZ stellt neue Stadtvertreter vor, die in Schwerin bekannt sind - heute: Schauspieler Martin Neuhaus

von Bert Schüttpelz

20. Juni 2019, 11:00 Uhr

Am kommenden Montag konstituiert sich die neue Stadtvertretung – mit einigen neuen Gesichtern. Die SVZ stellt jetzt neue Abgeordnete vor, die man in Schwerin eigentlich aus anderen Zusammenhängen kennt. Heute: Schauspieler Martin Neuhaus, Stadtvertreter von Bündnis 90/Die Grünen.

Wer zur besten Fernseh-Sendezeit um 20.15 Uhr das Erste einschaltet und die ARD-Serie „Die Drei von der Müllabfuhr“ schaut, wird an der Seite von Uwe Ochsenknecht ein Schweriner Gesicht entdecken: Martin Neuhaus. Der Schauspieler vom Mecklenburgischen Staatstheater, der gerade für die Schlossfestspiele probt und in der Komödie Cyrano den Koch und Dichter Ragueneau spielt, wird am Montagabend in der Stadtvertretung sitzen. Was verschlägt einen Künstler in die Kommunalpolitik? Will er im Rathaus Theater machen?

„Gutes Theater hat immer gesellschaftliche Relevanz, ist also politisch“, sagt Neuhaus. Den Anstoß für ihn, sich selbst in der Kommunalpolitik zu engagieren, sei das Stadt-Projekt „Linien“ des Theaters gewesen, das sich mit der Wende und der Zeit davor und danach beschäftigte. „Ich hatte die Texte einer Bürgerrechtlerin zu sprechen, die viele Fragen aufwarf. Irgendwann habe ich mir diese Fragen selbst gestellt. Aber das Projekt hat mich nicht einfach nur repolitisiert, wir haben uns da auch mit vielen Schweriner Bürgerbewegten beschäftigt, deren Engagement für mich durchaus Vorbild ist. Die sind heute konsequenterweise bei den Bündnisgrünen zu treffen. Deshalb bin ich bei ihnen“, sagt Neuhaus.

Der in Berlin geborene Schauspieler kam 2004 eher zufällig nach Schwerin, ließ sich vom damaligen Schauspieldirektor Peter Dehler spontan engagieren. „Schwerin hatte bei Theaterleuten einen guten Ruf“, erzählt Neuhaus. Er hob das Werk 3 mit aus der Taufe und die „Spätschicht“, bewegte die Stadtkultur. Nach fünf Jahren wollte er dann aber wieder etwas anderes machen, arbeitete frei und für das Fernsehen. Doch Schwerin blieb seine große Liebe. Als ihm der jetzige Schauspieldirektor Martin Nimz 2016 anbot, wieder ans Staatstheater zu kommen, sagte er zu.

„Ich lebe in Schwerin und will mich einbringen. In der Stadtvertretung kann ich gestalten. Das will ich nutzen“, betont Neuhaus. „Ich möchte, dass die Stadt bunter und lebendiger wird, damit mehr junge Leute herziehen. Das muss mit innovativem Marketing einhergehen.“ Deshalb sei er auch Mitglied der Marketinginitiative PMI. Als Bühne indes brauche er die Stadtvertretung keineswegs.