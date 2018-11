Plate : Täter ruft selbst um Hilfe

Schweriner Zigaretten-Dieb bricht sich auf der Flucht vor der Polizei das Bein

von madt

13. November 2018, 05:00 Uhr

Viel Pech hatten zwei Männer, als sie am frühen Montagmorgen den Inhalt und die Einnahmen aus dem Zigarettenautomaten am Peckateler Dorfplatz erbeuten wollten. Dabei gaben sich die beiden Männer reichlich Mühe. Mit Schaufel und Spaten gruben sie sich bis auf das Fundament des Kippenkastens vor. Dabei störten sie jedoch mindestens einen Anwohner, der gegen 4.40 Uhr die Polizei alarmierte. Daraufhin brach das Duo sein Vorhaben ab und flüchtete vor der nahenden Polizei. Doch auch die Flucht endete für einen der beiden Männer erfolglos nach nur wenigen hundert Metern: Beim Überqueren der Bahngleise in Richtung Plate stürzte er und brach sich ein Bein. Der 28-jährige Schweriner rief nun selbst um Hilfe und wurde schließlich von den Beamten gefunden. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus, wo er weiterhin behandelt wird. Bei sich trug der Mann Autoschlüssel, die zu einem Auto passten, das am Tatort stand. In dem Fahrzeug befand sich typisches Aufbruchwerkzeug. Sein Komplize konnte unerkannt fliehen. Die Ermittler erhoffen sich nun von dem Festgenommenen weitere Erkenntnisse in dem Fall.

Zudem wird geprüft, ob die beiden Verdächtigen in Verbindung mit einem weiteren Fall eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten stehen. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend im benachbarten Banzkow. Dort wurde der Automat mit schwerem Werkzeug aufgebrochen, um die Geldkassette zu stehlen.