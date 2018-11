Schwerin-Lankow : Szenetreff auf Spritzbeton

Skatepark in Lankow gehört zu den besten im Lande

von TIWo

19. November 2018, 05:00 Uhr

Kunststoff-Rollen rattern über Beton. Florian Fentzahn nimmt Anlauf, steuert auf die Rampe zu und springt. Das Skateboard unter den Füssen fliegt er durch die Luft als gelte die Schwerkraft nicht für ihn. „Unser Skatepark ist jetzt, einer der Besten in Mecklenburg Vorpommern“, sagt der 31-jährige Skater stolz. Die alte Sportanlage aus dem Jahre 1998 in der Ratzeburger Straße wurde in drei Etappen saniert. Seit gut zwei Monaten ist die Sanierung des letzten Teilstückes abgeschlossen.

Als Mitglied des Schweriner Skatervereins war der Architekturstudent Fentzahn an der 3D-Visualisierung der Anlage beteiligt. Die Stadt hatte die Sportler des Vereins mit in die Planung einbezogen, um den Platz nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Der vor zweieinhalb Jahren gegründete Verein, engagierte sich auch für den Bau der Skateanlage in Krebsförden. Zum Sommer hin wollen die Jungs dann auch Skateboard-Kurse in Lankow angebieten - dabei sind Anfänger genauso willkommen wie Profis.

„Die Skater Szene trifft sich hier “, erklärt Fentzahn. Aber auch BMX-und Rollerfahrer toben sich aus, sowie die Kinder der Anwohner – egal bei welchem Wetter. „Im Spätsommer waren bis zu 70 Mann auf dem Platz“, erzählt Egbert Hesse, Leiter des Jugendhauses in Lankow.

Die Nachbarschaft mit den Skatern ist familiär, man unterstützt sich. “Wir sind ein offenes Haus“, erklärt Hesse. Jetzt im Winter würden die Jungs oft zum Aufwärmen rüberkommen.

Rein farblich grenzt sich der bereits 2010 sanierte Teil klar gegen den Neuen ab: er ist dunkelgrau und beschmiert. „Die Graffiti sind ein Problem“, sagt Florian Fentzahn. „Die verändern die Oberfläche des Spritzbetons. Er wird rutschiger, was die Sturzgefahr erhöht.“ Deshalb sei der Skateverein bemüht, die neue Anlage sauber zu halten, so Fentzahn - was auch für den Müll gelte.

Die Leidenschaft für das Skateboarden lässt den Schweriner seit 17 Jahren nicht mehr los. Immer wenn er Zeit hat, muss er raus, sonst fehlt ihm was. Nicht umsonst sagt Egbert Hesse „der Florian ist mit seinem Brett verwachsen.“