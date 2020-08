Freiluftkino im Schweriner Schlossinnenhof : SVZ-Leser wählen Wunschfilm

Für Freiluftkino am 11. September stehen vier Streifen zur Auswahl

von Bert Schüttpelz

27. August 2020, 15:00 Uhr

Freiluftkino im Schlossinnenhof: Am Freitag, 11. September, laden die Filmland Gesellschaft und die SVZ zum Open-Air-Kino in traumhafter Kulisse ein. Das Beste dabei: Die Leser können selbst mitbestimmen, welcher Kultfilm unter freiem Himmel gezeigt wird. Vier Streifen stehen zur Auswahl. Erstens der Science-Fiction-Actionfilm „Blade Runner“ mit Harrison Ford in der Hauptrolle aus dem Jahre 1982. Zweitens das skurrile finnische Roadmovie „Leningrad Cowboys Go America“ von 1989. Drittens die schwarzhumorige US-Krimi-Groteske „Pulp Fiction“ aus dem Jahre 1995 und viertens die musikalische Komödie „Sonnenallee“ von 1999 über eine Jugend in der DDR.

Liebe Leserinnen und Leser, bitte wählen Sie Ihren Wunschfilm bis zum 1. September aus und schicken den Titel per E-Mail an die Adresse wunschfilm@filmland-mv.de. Der Film mit den meisten Stimmen wird dann am 11. September gezeigt. Tickets gibt es ab 3. September im Kundencenter der SVZ in der mecklenburgstraße 39.