Schwerin : Suttnerstraße bekommt neuen Gehweg

von Bert Schüttpelz

09. Januar 2019, 10:56 Uhr

Es geht ruck-zuck, wenn die Schweriner Firma Seemann Tiefbau zu Bauarbeiten in der Stadt anrückt. Das rund 85 Meter lange, schadhafte Stück Gehweg in der Bertha-von-Suttner-Straße ist bereits vollständig aufgenommen. „Wir mussten an den Bäumen aufpassen, dass wir die Wurzeln nicht beschädigen. Ansonsten ging es schnell, den alten Asphalt abzubaggern. Nur im letzten Teilstück war noch Beton darunter, da wurde es etwas schwieriger“, berichtet Tobias Hagemeister. Heute beginnt er mit seinen Kollegen, die Borde zu setzen, nächste Woche wollen sie den Fußweg mit Rechteck-Plaster fertigstellen.