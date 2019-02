von svz.de

18. Februar 2019, 19:09 Uhr

Ob der Östliche Kranweg künftig den Namen Löwenthal-Straße erhalten und an die jüdische Vergangenheit des Hafenquartiers erinnern soll, darüber diskutiert am Dienstag, 26. Februar, der Ausschuss für Kultur, Gesundheit und Bürgerservice. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18.15 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 2-6, Raum E070.