Barnin : Stöbern und feilschen

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der zweite Straßen-Flohmarkt in Barnin steht schon in den Startlöchern. Es darf gestöbert und gehandelt werden. Und ganz nebenbei gilt es, ein bezauberndes Dorf zu entdecken, heißt es in der Ankündigung des Kulturvereins. Noch können sich Händler, die ihre Schätze vom Dachboden anbieten möchten, hierzu anmelden. Gern per E-Mail info@kultuverein-barnin.de oder telefonisch unter 03863/2109300. Der Flohmarkt ist am Sonntag, 25. August, 11 bis 16 Uhr.