Schwerin : Stimmt die soziale Mischung?

NDR und SVZ laden ein zur Podiumsdiskussion im Campus am Turm

von Bert Schüttpelz

27. Januar 2020, 05:00 Uhr

Schwerin gehört zu den Städten, in denen Arm und Reich besonders deutlich getrennt voneinander wohnen. Das nennt sich Segregation. Besonders markant wird das im Stadtteil Mueßer Holz. Dort lebt prozentual der größte Teil der Schweriner Sozialhilfeempfänger: 40 Prozent der Bewohner bekommen Unterstützung vom Staat. Zugleich ist es der Stadtteil mit der höchsten Kinderzahl. In 22 Prozent der Haushalte leben hier Kinder. Im Stadtdurchschnitt sind es gerade mal 15. Aber auch die Kinderarmut ist im Mueßer Holz am größten. 40 Prozent der Kinder sind davon betroffen.

Das wirft Fragen auf: Kann und soll die soziale Durchmischung verbessert werden? Wenn ja, wie? Und kann das die Probleme lösen?

Antworten auf diese Fragen suchen morgen, 28. Januar, in einer Podiumsdiskussion im Campus am Turm Oberbürgermeister Rico Badenschier, Infrastrukturminister Christian Pegel, Sozialforscher Professor Marcel Helbig und Stadtteilmanagerin Sandra Tondl. Moderiert wird das Gespräch von Andrea Gottke, der Leiterin des NDR-Mecklenburg-Studios, und Bert Schüttpelz, dem Leiter der SVZ-Lokalredaktion Schwerin. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Interessenten können sich anmelden per E-Mail unter zpa-lfhmv@ndr.de .