Stern-Bucholz: Sicherheitspersonal in der Erstaufnahmeeinrichtung angegriffen

von svz.de

19. Februar 2019, 13:28 Uhr

Bei einem tätlichen Angriff auf das Sicherheitspersonal der EAE in Stern-Buchholz wurde gestern Abend gegen 20.00 Uhr ein Wachmann leicht verletzt.

Zuvor versuchten vier stark alkoholisierte Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung über den Zaun des Geländes zu steigen. Die Personen wurden zunächst an der Wache festgehalten, dort eskalierte die Situation schließlich.

Ein 62-jähriger Wachmann wurde durch einen Schlag ins Gesicht an der Stirn und Schläfe verletzt. Sein 36-jähriger Kollege wurde ebenfalls angegriffen, dieser blieb unverletzt.

Zwei der vier Tatverdächtigen zogen plötzlich Küchenmesser und hielten diese in Richtung des Wachpersonals. Einer der beiden Männer schnitt sich plötzlich in den eigenen Unterarm, so dass dieser ins Klinikum gebracht werden musste. Nach ärztlicher Versorgung wurde er in eine geschlossene Einrichtung verlegt.

Die Polizei war mit vier Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Gegen die namentlich bekannten tatverdächtigen Männer (24,29,31,32 J.) wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung gefertigt.