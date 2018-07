Livekonzert beim Strandfest : Stefan hält Barnin die Treue

Hamburger Musiker der Band „TriPod“ kommt für zwei Konzerte im Jahr in seine Heimat

von Katja Frick

16. Juli 2018, 13:13 Uhr

Das Barniner Strandfest endet mit einem Livekonzert, seitdem die meisten der jetzigen Einwohner denken können. Seit sechs Jahren wird dieses von der Band „TriPod“ aus Hamburg bestritten und so wissen alle Tanzbegeisterten in der Region, dass Spaß an diesem Abend vorprogrammiert ist. Bassgitarrist und Frontsänger Stefan Erhardt stammt aus Crivitz, lebt aber seit 15 Jahren als Musiker und Tontechniker in Hamburg. Für zwei Konzerte kehrt er jedes Jahr in seine Heimat zurück: Zum Stadtfest nach Crivitz und zum Strandfest nach Barnin.

Seit sechs Jahren spielt Erhardt zusammen mit Leadgitarrist Henning Walter und Schlagzeuger Christoph Rosenklänter in der Band „TriPod“. „Christoph und ich haben vorher schon in verschiedenen anderen Bands zusammen gespielt und uns damals überlegt, dass wir eine Band bestehend aus drei Leuten brauchen, um in den Clubs auf der Reeperbahn spielen zu können. Und damit das Honorar auf den Stadtfesten oder Hochzeiten zum Leben reicht“, erinnert sich der geborene Crivitzer.

Die beiden Musiker fanden durch ein Casting Henning Walter und seitdem ist die Band eine Erfolgsgeschichte. Etwa 125 Auftritte absolviert das Trio im Jahr. Mit Coversongs aller Musikrichtungen. Eine normale Woche sieht für die Band etwa so wie die gerade zu Ende gegangene aus: Dienstag Insel Usedom mit 90er-Jahre-Mottoparty in der Kulturmuschel, Mittwoch Afterworkparty in Hamburg, Donnerstag Strandkonzert in Boltenhagen, Freitag Privatparty in Bremerförde, Sonnabend Strandfest in Barnin. Um eigene Songs unter die Leute zu bringen, haben die drei Musiker eine zweite Band gegründet: „The Pleasure“ bringt Glamrock auf die Bühne. „Aber die Konzerte mit ,TriPod‘ sind nicht nur unser Broterwerb“, versichert Henning Walter. „Wir haben ein Repertoire von 400 Titeln“, setzt Christoph Rosenklänter hinzu. „Unser Ehrgeiz ist es, jedes Mal herauszubekommen, was das Publikum will. Und das zu schaffen, macht wahnsinnig Spaß.“ Da sind sich alle drei Musiker einig.

Beim Konzert am Samstag-Abend in Barnin haben sie es auch wieder geschafft. Die Tanzfläche war voll, die Stimmung großartig.