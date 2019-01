von Nadja Hoffmann

17. Januar 2019, 08:27 Uhr

Die deutsch-polnische Gesellschaft MV lädt am Dienstag, 22. Januar, zum Stammtisch ein. Jutta Schlott wird hier das Buch „Ich sah etwas – was du nicht siehst. Erinnerungen aus Ostdeutschland“vorstellen. Los geht es um 18.30 Uhr im Café-Restaurant Platon, Klöresgang 2, in den Schweriner Höfen.