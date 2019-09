Crivitz : Stadt lädt zum Ball der Vereine

Rund 40 Vereine aus Crivitz wollen am 28. September tanzen. Der Vorverkauf läuft noch schleppend.

von Katja Müller

05. September 2019, 05:00 Uhr

Aus dem „Tag der Vereine“ wird der „Ball der Vereine“: Crivitzer engagieren sich in mehr als 40 Vereinen und gemeinnützigen Institutionen. Ein Organisationsteam und die Stadt Crivitz plant für Ende September ein Fest, nur für die Mitglieder der Vereine. „Natürlich können Ehepartner, die nicht Vereinsmitglied sind, ebenfalls kommen“, sagt Jana Nützmann, Mitarbeiterin der Stadt Crivitz. Und: „Auch wenn es ein Ball ist, wird es keine Kleiderordnung geben. Es muss niemand im Smoking oder Ballkleid kommen“, so Nützmann. Der Vorverkauf läuft bereits. Für 24 Euro können Besucher am 28. September sich auf Musik, Tanz vom Tanzsport Centrum Schwerin und ein Buffet in der Regionalen Schule freuen. Karten gibt es im Bürgerbüro der Stadt Crivitz und bei den Vereinen selbst.

Laut den Organisatoren läuft der Verkauf schleppend. Viele Vereinsmitglieder wüssten von dem Fest noch gar nichts.

Die Stadt setzt schon seit Längerem darauf, die Vereine besser miteinander zu vernetzen. So treffen sich die Vereinsvorsitzenden einmal im Monat mit Vertretern der Stadt oder der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, um Aktionen, Feste und Arbeiten zu koordinieren. Die Premiere zum „Tag der Vereine“ im vergangenen Jahr kam gut bei den Institutionen an. Viele wünschten sich im Nachgang eine weitere Veranstaltung. Diese sollte aber in kleinerem Rahmen, nicht öffentlich, stattfinden. Vereinsmitglieder können sich so besser kennenlernen. Heraus kam der „Ball der Vereine.“