Polizei twittert mit : Spektakuläre Verfolgungsjagd in Schwerin

In der Landeshauptstadt läuft zur Stunde ein großer Polizeieinsatz. Der Fahrer eines Opel Vectra mit Hamburger Kennzeichen hatte eine Polizeikontrolle auf Höhe der Umgehungsstraße durchbrochen und flüchtete in Richtung Pampow. Das Fahrzeug wurde wenig später aufgefunden, der Fahrer ist zu Fuß auf der Flucht. Die Polizei setzt zur Verfolgung einen Hubschrauber ein. Ein Frau wurde im zurückgelassenen Auto festgenommen. Die Polizei informiert live via ihrem Twitter-Account:

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:59 Uhr